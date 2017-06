Carrefour neemt geroosterde pistachenoten uit de handel

Het bedrijf Initia Food heeft geroosterde en gezouten pistachenoten die verkocht werden in de winkels van Carrefour uit de handel genomen. Na controle bleek dat de toegelaten norm van aflatoxines overschreden was. Dat meldt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Het gaat om geroosterde en gezouten pistachenoten in een verpakking van 350 gram, ten minste houdbaar tot 1 maart 2018. De producten werden verkocht in de afdeling droge voeding van Carrefour-winkels in België.

De aanwezigheid van een hoog gehalte van aflatoxine kan volgens het FAVV een risico betekenen voor consumenten. Het FAVV en Initia Food vragen aan de consumenten het product niet te consumeren en het terug te brengen naar hun verkooppunt, waar het terugbetaald wordt. “Consumenten die een reactie zouden vertonen na het eten van dit product, worden gevraagd contact op te nemen met hun huisarts.”

Voor meer informatie kunnen de klanten terecht bij de klantendienst van Carrefour Belgium op het gratis nummer 0800/910.11.