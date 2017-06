Voor het eerst ‘partytrein’ naar Graspop Metal Meeting

Dessel - Bezoekers van het Desselse festival Graspop Metal Meeting kunnen donderdag met een partytrein naar Mol reizen. Donderdag gaat het festival van start. De dagtickets voor vrijdag zijn al uitverkocht.

Vervoersmaatschappij NMBS lanceert voor het eerst een partytrein die bezoekers van de Desselse Graspop Metal Meeting naar het station van Mol brengt. In de partytrein zijn twee rijtuigen volledig uitgerust als feestwagons met dj’s en een geïmproviseerde dansvloer. De NMBS vervoert al voor het derde jaar op rij festivalgangers op een originele manier naar hun bestemming, maar dit jaar doen ze dat voor het eerst in functie van Graspop. De trein vertrekt nu donderdag rond 11.55u in Antwerpen-Centraal en stopt onderweg in Antwerpen-Berchem, Lier en Herentals om uiteindelijk de metalfans in het station van Mol te droppen. Wie nog een dagticket voor vrijdag wil, is eraan voor de moeite. De festivalvrijdag, met als headliner Rammstein, is volledig uitverkocht. Voor de andere dagen zijn er nog dagtickets beschikbaar. Op zaterdag staat Deep Purple als headliner en op zondag geeft Scorpions het beste van zichzelf.

www.graspop.be