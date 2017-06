Wie is deze gentleman-piraat die overal in Antwerpen opduikt?

Antwerpen - Wie heeft hem al zien opduiken, op zijn hoge bi in de stad? Ahmed Kadiri (30) zou zijn eigen stijl niet kunnen omschrijven. “Sommigen zeggen Jack Sparrow of Willy Wonka”, zegt hij. Vast staat: wie hem ziet, lacht. “Het is tof dat ik mensen blij kan maken. Daar doe ik het een beetje voor.”

Wie is de figuur Ahmed Kadiri eigenlijk? Op de Groenplaats doemt hij van achter de bushalte op. De hoofden draaien meteen om. Hoog en statig trapt hij de moderne versie van een hoge bi het plein op. Zijn look is extravagant, maar volledig assorti. Driedelig geruit pak in kaki groen, bosgroene Britse hoed met veertjes. Zijn haren in tientallen kleine vlechtjes uitlopend op gekleurde elastiekjes. Handschoenen, zonnebril met gekleurd spiegelglas, wandelstok met doodshoofd. “Kijk. Nu. Achter. U”, port iemand zijn gesprekspartner aan.

Niet de eerste keer

“Zo tof”, zegt een vrouw tijdens het fotomoment. “Het is niet de eerste keer dat ik hem zie.” Een kwartet vriendinnen stapt, gsm’s in de hand, op Ahmed af. “Mogen wij alstublieft met u op de foto?”

“Ik ben het gewend dat mensen mij aanspreken”, zegt Ahmed. “Het gebeurt bijna dagelijks. Voorbijgangers zeggen dat ze mij mooi vinden en we gaan samen op de foto. Mensen worden blij als ze mij zien.”

Ahmed is de zoon van een gescheiden koppel, een Vlaamse moeder en een Marokkaanse vader. Het is pas sinds hij alleen woont in Deurne dat hij met zijn stijl naar buiten durft komen. “Voordien durfde ik dat niet omdat mijn vader het niet apprecieert. Hij denkt dat ik mij belachelijk maak, terwijl ik eigenlijk nooit negatieve reacties krijg. Als ik bij hem op bezoek ga, moet ik mij normaal kleden. Voor mijn moeder is het geen probleem.”

“Ik kleed mij elke dag op en heb pakken in vele kleuren. Maar soms kies ik ook voor sportieve kleding, als ik met mijn lowrider (een chopperachtige fiets, red.) rijd. Het plaatje moet kloppen.”