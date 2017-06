Bornem - Schepen Tom Van Bel (Groen) zette alle Groene Meters en Peters van Bornem in de bloemetjes met een fles Cuvée Antonine, het bier van kasteel d’Ursel uit Hingene.

“Wij zijn als gemeente trots op onze honderd Groene Peters en Meters. Jullie leveren belangrijk werk”, zei Van Bel. “Jullie houden de eigen straat schoon, maar we weten uit steekproeven dat in straten waar een Groene Meter of Peter actief is, er ook minder zwerfvuil is dan in andere straten.”