Koning Filip gaat op bezoek bij moslimfamilie en ‘breekt vasten’

Evergem - Koning Filip brak maandagavond de vasten bij een moslimfamilie in Evergem (bij Gent). De vorst had de uitdrukkelijke wens om de sfeer van een “iftar” op te snuiven bij een gewone familie.

“Dit is een heel eervolle gebeurtenis waar we heel dankbaar voor zijn”, zegt Khalid Benhaddou, één van de acht zonen van Abdel Azziz Benhaddou en broer van Mohammed, die zijn bungalow openstelde in een Evergemse wijk. In aanwezigheid van twee van de zes kleinkinderen proberen de drie generaties zoveel mogelijk samen de vasten te breken ‘s avonds. “Dit is een teken van samenhorigheid en verbondenheid”, aldus Khalid.

Foto: BELGA

Een ontspannen vorst nam uitgebreid de tijd om kennis te maken met alle familieleden en de betekenis van de ramadan uitgelegd te krijgen. Achttien uur vasten vergt discipline, zelfbeheersing en uithouding, verduidelijkte de familie, en de vorst erkende de zware uitdaging. Algauw ging het gesprek over verschillende maatschappelijke uitdagingen en het feit dat tijdens de ramadan onder meer ook extra aandacht geschonken wordt aan behoeftigen.

Nadat een klok iets na 22 uur de oproep tot gebed had gegeven, werd een dadel gegeten en melk gedronken, het moment waarop de vasten wordt gebroken. Daarna verschenen typisch Marokkaanse hapjes op tafel, waaronder pastilla en harirasoep, gevolgd door een hoofdschotel bestaande uit kalfsvlees met pruimen.