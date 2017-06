Het moest een ontspannen ballonvaartje worden, maar dan sloeg de wind toe

Een groepje ballonvaarders beleefde vorige week de schrik van hun leven toen een windvlaag de luchtballonnen sneller de lucht injoeg dan verwacht. Een van de piloten raakte lichtgewond toen hij uit de gondel van zijn luchtballon viel en na even te blijven bengelen, hard tegen de grond smakte.

De spectaculaire beelden werden gefilmd en op Facebook gepubliceerd door Wayne R. Germain, die naar eigen zeggen al 30 jaar gepassioneerd is door luchtballonnen, maar nog nooit iets dergelijks had meegemaakt. “Het was eerst twee uur kalm weer geweest”, schreef de man bij zijn video die gretig werd bekeken en gedeeld. “Toen kwam er plots een windstoot uit het niets die hen meevoerde.”

Bruce Sanders, een piloot van een luchtballon, bevond zich plots in een netelige situatie toen de windstoot de ballon de lucht in deed vliegen om de grond met een harde klap te raken. De man sloeg over de rand van de gondel, maar kon zich op het laatste nippertje vastklampen aan enkele touwen. “Een windvlaag tilde ons plots op en alle controle was weg”, verklaarde Sanders aan het Amerikaanse ABC News. Toen de ballon waaraan de man bengelde opnieuw de lucht in werd gevoerd, verloor de man alle hoop: “Ik dacht op dat moment dat ik het niet zou overleven.”

Toen de ballon terug daalde en nadat de gondel de grond raakte, liet de onfortuinlijke piloot zich snel los en hij smakte tegen de vlakte. Het gevaar was echter nog niet geweken: de luchtballon van Sanders was met passagiers, maar zonder piloot opnieuw opgestegen. De passagiers hielden het hoofd koel en beschikten over genoeg expertise om het ding onder controle te krijgen en even later landde de ballon veilig en wel terug op het gras. Sanders werd naar het ziekenhuis gebracht, maar raakte slecht lichtgewond.

De video van het opmerkelijke incident gaat momenteel de wereld rond en werd ondertussen al honderdduizenden keren bekeken op sociale media.