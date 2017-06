Zanger/muzikant Daan probeert het nu ook als acteur

Zanger en muzikant Daan is binnenkort voor het eerst te zien op het witte doek. Hij speelt een kleine rol in Hoe Kamelen Leeuwen worden, een film van Lydia Rigaux, die in wereldpremière gaat op het Internationale Filmfestival van Marseille.

In een kortfilm had hij al eens geacteerd, maar zijn echte filmdebuut maakt Daan Stuyven binnenkort in Hoe Kamelen Leeuwen worden van regisseur Lydia Rigaux. “Ik speel een duivels, misantropisch personage met losse handjes”, vertelt de muzikant. “De meeste scènes zijn gedraaid in een huis dat sinds 1974 onbewoond is. Heel creepy! Ik heb zeker geen hoofdrol. De film bestaat uit vier delen en ik passeer slechts in één hoofdstuk. Mijn rol was nogal fysiek. Ik heb verschrikkelijk veel kou geleden en vol blauwe plekken gestaan.”

Afwisseling

Dat Daan zijn eerste stappen in de filmwereld zet, verrast hem zelf niet. “Het verbaast me wel dat ze het effectief een paar draaidagen met mij uithouden”, grijnst hij. “Voor mij is dit nieuw. Doordat muziek mijn hoofdactiviteit is geworden, mis ik soms wat afwisseling. Of ik kan acteren, weet ik niet. Met de jaren heeft mijn kop er wel wat rimpels bij gekregen. Voor sommige karakterrollen kan zoiets bruikbaar zijn.

Hoe Kamelen Leeuwen worden gaat in juli in première op het Internationaal Filmfestival van Marseille in Frankrijk.