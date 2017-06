Deze bekkentrekker toont een heel ander gezicht in film ‘Het Tweede Gelaat’

Chris Van den Durpel (56) zal voor eeuwig en altijd vereenzelvigd worden met zijn talloze komische typetjes, maar de man is ook een uitstekend dramatisch acteur. Dat bewijst hij binnenkort in Het Tweede Gelaat, de nieuwe Vincke & Verstuyft-film van Jan Verheyen. Van den Durpel is daarin met bril en haarstukje haast onherkenbaar.

“Chris speelt een belangrijke én serieuze rol”, aldus regisseur Verheyen. “Ik vond hem destijds al uitstekend in Vermist en daarom klopte ik weer bij hem aan voor de rol van eigenaar van een gamebedrijf. Hij is meteen een van de verdachten die Vincke en Verstuyft op de rooster leggen.” De Jef Geeraerts-verfilming Het Tweede Gelaat loopt vanaf 25 oktober in de bioscoop en Koen De Bouw en Werner De Smedt nemen opnieuw de rollen van de twee speurders voor hun rekening.