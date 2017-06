Sean ‘Diddy’ Combs bestbetaalde entertainer

De rapper en muziekproducent Sean ‘Diddy’ Combs is volgens Forbes de bestbetaalde bekendheid ter wereld. Maar hij staat niet op de cover van het magazine.

De 47-jarige Combs verdiende de voorbije twaalf maanden zo’n 130 miljoen dollar. Dat vooral dankzij zijn Bad Boy Family Reunion Tour, zijn kledinglijn Sean John en zijn samenwerking met Ciroc vodka.

Hij stoot Taylor Swift van de troon die naar de 49ste plaats terugvalt in de top honderd die Forbes elk jaar samenstelt.

Zangeres Beyoncé volgt op de tweede plaats met 105 miljoen dollar, dankzij haar succesvolle album ‘Lemonade’ en wereldtournee.

De Britse auteur J.K. Rowling vervolledigt de top drie met 95 miljoen dollar. De ‘Harry Potter’-spin-off ‘Fantastic Beasts and Where to Find Them’ bracht haar veel geld op.

Cover

Daarna volgt Drake (49 miljoen), Cristiano Ronaldo (93 miljoen), The Weeknd (92 miljoen). Die laatste prijkt op de cover als een voorbeeld van hoe sociale media en streamingdiensten geld beginnen op te brengen voor artiesten. Zo weten ze lucratieve liveshows te brengen.

Bij de nieuwkomers op de lijst staat onder anderen model Kylie Jenner, de 19-jarige halfzuster van Kim Kardashian. Zij verdiende 41 miljoen dollar.

Samen verdiende de top honderd van beroemdheden 5,1 miljard dollar. Ongeveer evenveel als vorig jaar, meldt Forbes.

Op de lijst staat geen Belg, maar wel de Nederlander Tiësto. Hij staat op de zestigste plaats met 39 miljoen dollar.