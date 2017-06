Brian De Palma kiest voor loftcomplex waar ook Herman Verbruggen woont

De opnames aan de Eikenstraat in Antwerpen. Foto: Walter Saenen - WAS

In het loftcomplex waar Herman Verbruggen – ofwel Marcske uit FC De Kampioenen – en zijn vrouw Petra De Pauw wonen in Borgerhout, vinden deze week opnames plaats voor de nieuwe film van Brian De Palma. “Bij ons in de loft wilden we geen filmset”, krijgen we te horen.

De Antwerpse filmopnames voor de film Domino van Hollywoodregisseur Brian De Palma zijn gisteren begonnen in de Eikenstraat, een zijstraat van de Meir. Voor de nieuwe filmproductie werkt De Palma onder meer samen met actrice Christina Hendricks, vooral bekend uit de tv-reeks Mad Men, en acteur Nikolaj Coster-Waldau, of Jaimie Lannister uit Game of Thrones. Van die laatste weten we zeker dat ook hij gisteren al in Antwerpen was voor de scène in de Eikenstraat. Ook vandaag vinden er, in de gang van het authentieke gebouw met huurappartementen, nog verder opnames plaats.

Woensdag verhuist de filmploeg naar Borgerhout. In het loftencomplex aan de Kattenberg 122 wordt een scène ingeblikt. Het loftencomplex heeft ook een binnenpleintje. Waar de opnames precies zullen plaatsvinden in het gebouw is niet duidelijk. Dat het niet in de loft van Petra De Pauw en haar man Herman Verbruggen, bewoners van het complex, is, wel.

Petra schrikt er niet van dat het loftencomplex gegeerd is voor een filmproductie. "Ook de neef van Herman, Jakob Verbruggen heeft hier al een aantal kortfilms opgenomen. In een van de lofts van onze buren zijn ook al een paar reclamespots gedraaid."

De filmopnames van Domino gaan in Antwerpen nog verder in de Bleekhofstraat in Borgerhout, op het Kiel, op Linkeroever en in het districtshuis van Deurne.