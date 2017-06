99 procent bobt tijdens alcoholacties

Geel - Het voorbije weekend hield de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout meerdere alcoholacties. In totaal werden er 884 bestuurders gecontroleerd. 878 chauffeurs legden een negatieve alcoholtest af. Dit is 99 procent van de gecontroleerde bestuurders.

Eén chauffeur had een alcoholgehalte tussen 0,5 en 0,8 promille. Deze kwam er vanaf met een rijverbod van drie uur en een onmiddellijke inning van 179 euro. Vijf bestuurders hadden een alcoholgehalte van meer dan 0,8 promille. Deze kregen minimaal zes uur rijverbod en een proces-verbaal. Dit resulteert in een minnelijke schikking of een dagvaarding voor de politierechter.