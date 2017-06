Flandria in zwaar water: rondvaarten geboekt, maar nog géén vertrekplaats

Honderden mensen hebben een ticket gekocht om met de Flandria een rondvaart op de Schelde te maken, maar eigenaar Philip De Prest heeft nog geen vergunning om met zijn boot vanop het ponton aan het Steenplein te vertrekken. De tijd dringt, want zaterdag vinden de eerste rondvaarten al plaats.

Philip De Prest wil niet reageren op het probleem. Het havenbestuur lijkt ook geen haast te maken met het toekennen van de vergunning. “Er zijn veel aanvragen om vanuit dat ponton rondvaarten aan te bieden”, zegt de Antwerpse havenschepen Marc Van Peel (CD&V). “Wij bestuderen die aanvragen nu, en willen de puzzel ten laatste tegen begin juli leggen.”

Als de puzzel inderdaad pas dan wordt gelegd, lijkt Philip De Prest voor een catastrofe te staan, omdat verschillende Flandria-boottochten in juni dan in laatste instantie nog geannuleerd en terugbetaald moeten worden. Het zou een nieuwe opdoffer zijn voor De Prest, nadat zijn openluchtzwembad De Badboot in september 2015 plots is gezonken en niet meer te redden viel.

Het is mogelijk dat de haven deze week op het laatste moment aan Flandria alsnog de toestemming geeft om rondvaarten vanop het Steenplein te organiseren. Maar daar is geen enkele garantie voor.