Scholen informeren kinderen en ouders na poging tot ontvoering in Pulle: “Fiets in groep, en maak lawaai”

Grobbendonk - Het negenjarige meisje dat melding maakte van een kinderlokker in Pulle, zit op school in buurgemeente Grobbendonk. Het schoolbestuur gaf alle leerlingen een brief mee om de ouders gerust te stellen.

Ondanks het feit dat ze onder de indruk was van de feiten, zat het negenjarige meisje gisteren gewoon weer op de banken van de Mariaschool in Grobbendonk. “Met onze brief voor de ouders willen we absoluut geen paniek zaaien, maar we nemen toch wat preventieve maatregelen”, zegt directeur Tom Belmans. “Zo hebben we met de juffen afgesproken dat ze onbekende personen aanspreken als die zich in de buurt van de schoolpoort zouden ophouden. Met de kinderen hebben we in de klas gesprekjes gehad en dingen verteld die voor de hand liggen: dat ze nooit met vreemden moeten meegaan, of dat het veiliger is om in groepjes te fietsen met anderen die dezelfde richting uitgaan. En dat ze vooral lawaai moeten maken als ze toch in een situatie zouden terechtkomen waarin ze zich niet goed voelen.”

Ook het schepencollege van Grobbendonk boog zich over de zaak. “We gaan de leerlingen van de gemeenteschool een briefje meegeven”, zegt burgemeester Eric Van Meensel. “Het is zoeken naar een evenwicht tussen alert reageren op wat er is gebeurd, maar toch ook niet meer verontrusten dan nodig. “

Opmerkelijk: ook de directrice van de Herentalse school De Wijngaard gaf de kinderen een briefje mee. Daarin wordt melding gemaakt van een verdachte grijze bestelwagen die zich parkeert in het bos naast de school.