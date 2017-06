470.000 liter diesel uit tank gelopen bij opslagbedrijf in Antwerpse haven

Bij het op- en overslagbedrijf Vopak in het Antwerpse havengebied is maandagavond een lek ontstaan in een opslagtank voor diesel. Dat zegt de brandweer zone Antwerpen. Het lek is intussen onder controle, maar er is 470.000 liter diesel weggelopen en op het bedrijfsterrein terechtgekomen.