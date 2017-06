Sp.a’er gaat volledig door het lint: “Zwijg, gij bruine rakker!”

Op een filmpje dat op internet rondgaat, is te zien hoe sp.a-politicus Jef Van Damme totaal door het lint gaat tijdens een zitting in de Raad Van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Dat is de commissie die bevoegd is voor taken van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel.

De feiten dateren van vrijdag 9 juni. In de video - die duchtig wordt gedeeld - is te zien hoe Jef Van Damme (sp.a) in een razende colère uitvliegt tegen Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang). De man had hem een aantal keren onderbroken en daar kon hij duidelijk niet mee om.

“Ik zit al 8 jaar met collega Dominiek Lootens-Stael in het parlement en we hebben in die tijd al heel wat vinnige discussies gehad. Onder meer over onderwijs. Altijd heb ik me goed kunnen beheersen, ondanks het feit dat hij de kunst van het treiteren en provoceren als geen ander beheerst. Maar vrijdag is het er allemaal eens uitgekomen. En ja, ik ben over de schreef gegaan. Maar het was een eenmalig incident”, zegt Jef Van Damme. Hij is niet van plan om zich te excuseren tegenover zijn collega van het Vlaams Belang.

“De eerste warmte werd Jef Van Damme wat veel... Overspannen, de arme man”, reageerde Vlaams Belang laconiek.