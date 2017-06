Thomas Vermaelen verrast: Rode Duivel is stiekem getrouwd met zijn Polly

De voetbaltoekomst van Thomas Vermaelen oogt nog onzeker, de verdediger keert na een niet geheel succesvolle uitleenbeurt bij AS Roma in principe terug naar FC Barcelona maar lijkt daar niet op een basisplaats te kunnen rekenen. Maar de toekomst naast het voetbal oogt al zeker wél rooskleurig voor de 31-jarige Rode Duivel: hij stapte immers in het huwelijksbootje met zijn vriendin Polly Parsons. Dat blijkt uit een foto die zij op Instagram zette. De twee vormen al een tijdje een koppel en hebben samen twee zoontjes. Raff en Ace mochten op de verrassende foto van Parsons uiteraard niet ontbreken.