Nederlander (25) rijdt jonge vader dood in Spanje en vlucht weg

In het Spaanse dorpje Oliva, tussen Valencia en Alicante, heeft een Nederlandse man zondag een fietser aangereden. De 32-jarige Alejandro Jaén Ginestar overleefde de klap niet. De 25-jarige Nederlander pleegde vluchtmisdrijf, maar hij kon later worden opgepakt. Volgens Spaanse media was de Nederlander onder invloed van drugs.