Hans Otten overwint zijn angsten in Kasterlee: “Eindelijk durf ik naar de Duivelskuil”

Kasterlee - De tv-loopbaan van Hans Otten (46) speelt zich tegenwoordig vooral achter de schermen af. Wat niet wil zeggen dat hij het minder druk heeft. Zo opent hij in Antwerpen samen met topchef Viki Geunes de horecazaak U Antwerp. Toch vond Hans nog even de tijd om gids te spelen in Kasterlee, het dorp waar het voor hem allemaal begon.

Op een bloedhete zaterdag nodigt Hans Otten ons uit in zijn ouderlijk huis in de Monseigneur Cardijnstraat, pal in het centrum van Kasterlee. Bij een glas water ontvouwt hij een plannetje. “Ik heb ...