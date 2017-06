Haag zorgt voor gevaar op weg

Ranst - De ligusterhaagjes die langs de Schildesteenweg staan groeien te snel wat het gevaarlijk maakt voor de bewoners om achteruit de weg op te rijden.

Jef Faes woont al 35 jaar langs de Schildesteenweg. “Die haagjes zorgen wel voor een veiliger voetpad want als ze er nog niet stonden verwarden sommige chauffeurs het voetpad wel eens met de rijweg. Het probleem is dat die haagjes rond deze tijd snel groeien en als ze te hoog worden is het lastig om met een gewone lage auto achteruit de weg op te rijden. Je ziet het aankomend verkeer nauwelijks en wie richting Oelegem dorp rijdt komt vanonder de bomen en wordt hier dan wel eens verblind door de zon. Sommige chauffeurs rijden dan ook te snel want vanmorgen zag ik nog een auto die meer dan 80 haalde op het bord dat de snelheid aangeeft van de auto’s. Ik heb zelf al wat gewerkt met een haagschaar om de zaak wat in te korten maar ik kan dat moeilijk voor de hele straat gaan doen. Ik heb de gemeente nog niet geïnformeerd want ik heb een hekel aan telefoneren waar je dan doorverbonden moet worden.”

Schepen Jef Verhaegen (Open Vld) wijst erop dat dergelijke klachten ook via een elektronisch formulier kunnen doorgegeven worden. “Dat kan eenvouding via de website van de gemeente. Voor die hagen hebben we een contract met een firma uit Lichtaart. Ze hebben nog tot eind van de maand juni om alle hagen in de gemeente te snoeien. In september doen ze het nog eens over. Ze hebben blijkbaar wel achterstand op hun schema en zijn nu aan het werk op de Broechemsteeweg. Ze kunnen natuurlijk niet overal tegelijk zijn maar in dit soort gevallen waar het dringend is zou ik de mensen toch aanraden om onze diensten meteen te infomeren.”