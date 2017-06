Stad heeft nu ook tweede asiel om honden en katten op te vangen

Luchtbal-Rozemaai / Wommelgem / Antwerpen - De stad Antwerpen werkt sinds dit jaar niet meer met één maar met twee asielen samen voor de opvang van honden en katten.

Jaarlijks komen er in Antwerpen 350 honden en katten terecht in een asiel. Dat is ongeveer 1 per dag. Al sinds 2009 werkt de stad Antwerpen samen met het asiel het Blauwe Kruis in Wommelgem. Sinds 2017 werd de samenwerking uitgebreid met een tweede asiel van de Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming Antwerpen (KMDA). Het asiel in Wommelgem zorgt in principe voor de Antwerpse honden. De Antwerpse katten worden opgevangen door het asiel van de KMDA in de Vosseschijnstraat.

Ook de politie speelt een rol in het vangen van verloren gelopen of achtergelaten dieren en heeft dus dag en nacht toegang tot een nachthok in de asielen. “Dieren die verloren gelopen zijn of achtergelaten werden moeten onmiddellijk terechtkunnen in een asiel, waar ze in een diervriendelijke omgeving tot rust kunnen komen”, verduidelijkt schepen voor Dierenwelzijn Nabilla Ait Daoud (N-VA).

“Het asiel in de Vossenschijnstraat ligt bovendien vlak bij het werkingsgebied van de dienst Dierenoverlastbeheer, die zich inzet voor de Antwerpse zwerfkatten. Samenwerken met meerdere asielen heeft bovendien het grote voordeel dat wanneer er een probleem is in een van de asielen -zoals een besmettelijk virus waardoor de dieren in quarantaine moeten gehouden worden- de dieren nog terechtkunnen in het andere asiel.”