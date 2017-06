Weinig dronken chauffeurs, wel vijf mensen onder invloed van drugs

Lier / Nijlen / Rumst / Niel - De politie heeft het voorbije weekend op verschillende plaatsen alcoholcontroles gehouden. Er werden opvallend weinig dronken chauffeurs betrapt. In Lier werden wel vijf mensen geklist die drugs hadden gebruikt.

Het voorbije weekend organiseerde de politie het Weekend zonder alcohol achter het stuur, wat meteen ook de start van de Bob-campagne voor de zomermaanden inluidde. Vrijdag, zaterdag en zondag waren er op verscheidene plaatsen controles.

Politiezone Rupel controleerde zaterdagavond en -nacht meer dan 300 automobilisten. Dat was het geval in de Matenstraat in Niel, waar drie bestuurders een rijverbod van drie uur kregen, en in de Molenstraat in Rumst. Daar liepen vijf automobilisten tegen de lamp. Eén van hen speelde zijn rijbewijs voor vijftien dagen kwijt.

In Berlaar en Nijlen werden 605 bestuurders gecontroleerd. Tien daarvan hadden te diep in het glas gekeken. Van twee bestuurders werd het rijbewijs voor vijftien dagen ingetrokken. Eén van hen trok zich daar niet veel van aan en reed na de controle toch verder. De man werd opnieuw aan de kant gezet en zijn voertuig werd door de politie in beslag genomen.

In Lier werd er onder meer aan de Ring gecontroleerd. Zeven weggebruikers hadden teveel gedronken. Twee bestuurders speelden hun rijbewijs voor vijftien dagen kwijt. De politie voerde ook speekseltesten uit om na te gaan of bestuurders onder invloed van drugs reden. Vier personen testten positief op druggebruik. Eén man testte positief voor drugs en alcohol. Ook zij mochten hun rijbewijs voor vijftien dagen inleveren.