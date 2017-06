IN BEELD. Binnenkijken in het gloednieuwe hotel U Antwerp

“We merken dat in wereldsteden als Londen, New York en Barcelona heel vaak wordt ingezet op een locatie waar iets te beleven valt”, vertelt Hans Otten. “U is méér dan een boutique-hotel met een magisch zicht. We zorgen voor een bruisende dynamiek op elk moment van de dag. Gasten die toekomen zullen onmiddellijk geprikkeld worden en goesting krijgen in hun verblijf bij ons.”

“U Antwerp is een plaats waar iedereen de hele dag terecht kan om eender welke reden: ontspanning, werk, liefde, ontdekking”, zegt Viki Geunes. “Ook op het bord wil ik diezelfde vibe gaan creëren en toegankelijk gerechten mét een twist brengen. Ik vind de herkenbaarheid van producten belangrijk. De laatste maanden heb ik Tommy Cavaliere klaargestoomd om de keuken van U Antwerpen te gaan leiden en heb er vertrouwen in dat hij heel wat mensen zal verassen en laat genieten.”

Foto’s: Bart Albrecht