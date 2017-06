Bluegrassfestival ontvangt acht groepen

Ranst - De vijfde editie van het Low Country Bluegrass festival begint op vrijdag 16 juni met een klompenrace en een gratis concert van de Nederlandse formatie The Hilbilly Moonshiners’. De organiserende broers David en Dieter Van Peteghem openen hun festival opnieuw met een klompenrace in de Oelegemse Venuststraat.

“We willen bluegrass muziek in Vlaanderen bekender maken. Ons driedaags festival is het enige in België. Als opwarmer starten we met drie klompenraces. Eén voor kinderen van zes tot en met acht. Dan volgt een run voor kinderen tussen negen en twaalf. De laatste race is open voor iedereen vanaf 13 jaar. De kortste wedstrijd is 150 meter lang en de langste gaat over 1100 m. We maken een rondje door de dorpskern. De prijsuitreiking voorzien we om 20.30u. Aansluitend spelen de Nederlandse The Hillbilly Moonshiners een gratis openluchtconcert.”

Veel festivalbezoekers komen van buiten de landsgrenzen naar Oelegem voor de drie dagen en gebruiken de kampeerfaciliteiten rond het parochiecentrum in de Venusstraat. Ze mogen rekenen op gratis stroom en een gratis ontbijt op zondag.

Voor de volledige lijst van optredende formaties kan u terecht op de webstek. Op zaterdag openen de Belgische M-City Ramblers om 14u. Later volgen nog vier optredens.

Op zondag mogen de Denen Hanny Hill and Blue Night de spits afbijten. De Britten die zich The Kentucky Cow Tippers noemen, zorgen vanaf 17u voor de finale.

http://www.lcbf.be