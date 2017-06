Tentje kwijt op de festivalcamping? Niet met deze app

Een gebrek aan oriëntatievermogen of dat ene pintje te veel op, het zijn maar enkele van de redenen waarom het soms moeilijk kan zijn om op de festivalweide je tentje tussen duizenden gelijkaardige tentjes terug te vinden. Dankzij de app Tent Finder zou dat probleem voorgoed verleden tijd moeten zijn.

Het terugvinden van een tent op een festivalweide kan soms wat weg hebben van een 'Waar is Wally?'-spelletje. Om dat probleem te verhelpen, werd er een app in het leven geroepen: Tent Finder. Dankzij die applicatie kun je de exacte locatie van je tent vastpinnen zodat je via een gps makkelijk de weg terug kunt vinden.

Wie dat wil, kan ook aanduiden waar de tenten van vrienden staan of waar de dichtstbijzijnde toiletten zich bevinden. Wie helemaal in 'survival modus' wil gaan, kan gebruikmaken van het kompas of de zaklamp. De app is gratis, toch voor wie een iPhone heeft, want voor Android is het nog niet beschikbaar.