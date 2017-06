Vanden Borre steelt de show tijdens galamatch

Schoon volk gisternamiddag in Verviers, voor de galamatch tussen een Brusselse selectie en een selectie uit Verviers. Vooral de samenstelling van de Brusselse was behoorlijk straf, met onder anderen Michy Batshuayi, Dieumerci Ndongala, Ilombe Mboyo én ook Anthony Vanden Borre.

Vanden Borre (30) vertoeft al enkele weken opnieuw in België, na moeilijke maanden bij het Congolese TP Mazembe, waar hij amper meedeed. Het is nog maar de vraag of hij terugkeert. In elk geval: gisteren amuseerde Vanden Borre zich nog eens en vermaakte hij het publiek als vanouds, zo ging hij nog eens met beide voeten op de bal staan. Dat deed hij in 2014 al twee keer: met Anderlecht tegen KV Oostende en met de Rode Duivels tegen Zuid-Korea.

De galamatch, bijgewoond door 2.000 fans, eindigde op 4-4. Tijdens de rust werd er helaas ook geknokt op de tribune, na een afgekeurde goal van Geoffrey Mujangi Bia. Gelukkig was er na rust Batshuayi die de gemoederen hielp bedaren door een zware blessure te veinzen en dan lachend weer recht te staan.