Eerst dienstencentrum in gemeente opent de deuren

Sint-Katelijne-Waver - Om de afwerking van het woonproject Felix Brouwershof in Onze-Lieve-Vrouw-Waver (Sint-Katelijne-Waver) te vieren, organiseerde Zorgbedrijf Antwerpen gisteren de feestelijke opening van het complex met 69 serviceflats en het nieuwe dienstencentrum.

Omwille van haar expertise met de exploitatie van serviceflats en dienstencentra, deed de Vereniging van Mede-eigenaars (VME) een beroep op Zorgbedrijf Antwerpen voor de exploitatie van het project.

“Zo’n zes maanden geleden zijn we in het plan van het Felix Brouwershof, dat door aannemer Cornerstones ontwikkeld werd, gestapt. Het leek ons een zeer goed uitgewerkt project om hier in het centrum van de dorpskern te exploiteren”, zeggen voorzitter van Zorgbedrijf Antwerpen Johan De Muynck, ondervoorzitter Marco Laenens en directeur Verkoop en Groei Joeri De Ren.

Brasserie Kapsalon

“De 69 serviceflats in Onze-Lieve-Vrouw-Waver zijn allemaal verkocht en worden verder verhuurd. Momenteel is een kwart van alle flats al verhuurd en bewoond. De huurprijs gaat van zo’n 1.000 euro tot 1.500 euro, en daarin zit de permanente assistentie en domotica inbegrepen. We willen sterk inzetten op het aanbieden van comfort, maar ook op het mogelijk maken van een zelfstandig leven voor de huurders”, klinkt het.

Naast de serviceflats werd ook het nieuwe dienstencentrum zondag geopend. “In het centrum bevindt zich een brasserie, kapsalon, schoonheidsspecialist en wellnessfaciliteiten als sauna, pedicure en fitness. We organiseren er ook leuke activiteiten voor de bewoners zoals een petanquetoernooi dat binnenkort plaatsvindt.”