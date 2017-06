Bekendste Mechelse visboer verdeelt vanaf 1 juli dry aged vlees

Mechelen - Visboer Luc Mariën verdeelt vanaf 1 juli ook vlees. Samen met Sven Vander Elst, ex-uitbater van ’t Vliegend Peerd in Bonheiden, en diens partner Emilie Kreyf die een vleesrestaurant hebben, zegt Luc Vis dat dit een loutere win-winsituatie is voor de klanten en de twee zaken.

Voor de klanten van de bekende visboer wordt het even wennen. Vanaf 1 juli verdeelt Luc Vis ook dry aged vlees. “Ik ben echter een vleesgeworden visboer, dus vis blijft erg belangrijk. Ik behandel het vlees niet, mijn kraam wordt een afhaalpunt van vlees dat bereid is door Sven en Emilie. We kennen elkaar al lang en toegegeven, in het begin stond ik er weigerachtig tegenover, want ik ben geen beenhouwer. Toch zag ik na een poosje de meerwaarde. Wat Sven verdeelt, is kwaliteit, net als mijn vis”, zegt hij.

Het vlees wordt online besteld, in de verdeelpunten zoals Luc Vis wordt het opgepikt. “Ik heb er dus weinig werk mee. De klanten komen hier hun pakketje vlees oppikken. Bovendien beschik ik steeds over voldoende koelruimte zodat de vis nooit in aanraking komt met het reeds voorverpakt vlees. De hygiëne blijft dus verzekerd”, zegt Luc die woensdag het maatjesfestival houdt op de Mechelse Grote Markt.

Bestellen via www.simplymeat.be