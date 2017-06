Gezond eten voor wie niet van groenten houdt op Oudaan

Antwerpen - Wie niet van groenten houdt maar toch gezond wil eten, heeft er in Antwerpen een gloednieuw adresje bij. Afgelopen weekend opende aan de Oudaan Munch Superfood, een plaats voor verfrissende groentesapjes, proteïnerijke bowls en heerlijke ontbijtjes.

“Ik sport al heel lang en kwam in aanmerking voor competitie thaiboksen”, vertelt eigenares Jessica Wilton uit Brasschaat. “Daarvoor moest ik wel meer dan vijf kilo afvallen. En dat ging zeer moeizaam, want ik lust geen groenten of fruit. Ik ging dus op zoek naar combinaties die ik wel zou lusten. Tegelijk merkte ik dat vele sporters het moeilijk vinden om ergens écht gezond te eten. Stilaan groeide dus het idee om deze zaak op te zetten.”

Met een halve liter van haar koudgeperste sapjes krijg je volgens Jessica met gemak je dagelijkse portie groenten binnen. “Die sapjes zijn niet enkel goed voor sporters en mensen die willen vermageren. Je kunt hier ook een detoxdrankje krijgen, met zes flesjes van een halve liter per dag.”

Maar bij Munch kun je nog veel meer proeven dan enkel groentesapjes. Zo kun je soep en power bowls krijgen met tika masala of avocado. “Zonder dat je de groenten echt proeft, en met extra veel proteïne. Sowieso zijn in al mijn gerechten superfoods verwerkt, zoals gember, kurkuma, spinazie, avocado enzovoort. Mijn kaart is voor 98% veganistisch, op enkele uitzonderingen na. Alles is vers gemaakt, dus op is op.”

Ook verwennerijtjes zijn bij Jessica te koop. Van zelfgemaakt bananenbrood, haar specialiteit, tot lekkere munchies en taarten van Madam Bakster.

Munch Superfood is open van dinsdag tot zaterdag en op koopzondagen van 8 tot 16 uur. Oudaan 15 - 31, www.munchsuperfood.com