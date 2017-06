Chiro al voor derde keer in korte tijd slachtoffer van inbrekers

Puurs - Voor de leiding van Chiro Kalfort (Puurs) is de maat stilaan vol. De jeugdbeweging werd zondag al voor de derde keer in korte tijd slachtoffer van een inbraak. “Het kost ook telkens geld om de aangerichte schade te repareren.”

Jasper Schokkaert is inmiddels al vijf jaar hoofdleider bij Chiro Kalfort. Voor hem is de inbraak van voorbije zondag niet zijn eerste ervaring met dergelijke feiten. “Jaarlijks wordt hier wel eens ingebroken of wordt er vandalisme gepleegd”, zegt hij. “Er worden dan bijvoorbeeld lege flesjes kapot gesmeten op onze terreinen, soms zelfs tegen de ruiten.”

Nu lijkt het aantal feiten zich in korte tijd wel erg snel op te stapelen volgens de leiding. “Tijdens de paasvakantie werd er ingebroken in onze benedenverdieping. Vermoedelijk dachten de dieven zo een verdieping hoger te geraken, maar we hebben geen binnentrap. Enkele weken geleden werd nog eens een poging gedaan bij de jongens. Zondag was het weer prijs, maar nu hadden de inbrekers het op de meisjeslokalen gemunt.”

Volgens Schokkaert zijn de dieven waarschijnlijk veelal uit op geld. Andere waardevolle spullen, die nogal onhandig zijn om te dragen, laten ze staan. “Veel werd er nooit echt gestolen. Grote geldbedragen vindt toch niemand hier”, klinkt het. “Het spijtige aan de hele zaak is dat de vernielingen ook telkens maar geld kosten om te repareren."

Burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V) was gisteren nog niet op de hoogte van de feiten. “Maandag (vandaag, red.) hebben we politiecollege. Als blijkt dat er zich specifieke problemen stellen, dan bekijken we zeker welke maatregelen er nodig zijn om dit in de toekomst te voorkomen.”