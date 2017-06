Feest in Itegem om einde van werken in kern te vieren

Heist-op-den-Berg - De herinrichting van het centrum van Itegem (Heist-op-den-Berg) is nagenoeg een feit, en dat bijna een halfjaar eerder dan gepland. Daarmee komt voor bewoners en handelaars het einde van modder en stof in zicht. Dat einde wordt op zaterdag 1 juli gevierd op het vernieuwde Sint-Guibertusplein

De eerste fase van de ingrijpende weg- en rioleringswerken ging in september 2015 van start vanaf de grens van Hallaar met Itegem tot aan kruispunt met de Karel Govaertsstraat. In april vorig jaar werd de nieuwe rotonde aan de Nieuwendijk en Hallaarstraat geopend, met de bijhorende vernieuwde verkeerssituatie. Met de openstelling van het Sint-Guibertusplein over enkele weken is het centrum van Itegem pas helemaal klaar.

Voorlopig is het plein nog afgeschermd met hekken. “In principe zijn alle werkzaamheden er wel afgerond, alleen op het uitharden van de gevoegde kasseien is het nog wachten tot 28 of 29 juni”, vertelt schepen van Openbare Werken Patrick Feyaerts (Open Vld). “In de Schoolstraat worden nog enkele kleinere werkzaamheden uitgevoerd aan opritten en straatovergangen. Als dat gebeurd is, staat Itegem echt in het nieuw.”

Enkele verenigingen en handelaars geven nu samen met het gemeentebestuur en de partners die bij de herinrichting betrokken waren een feest voor de inwoners van Itegem. Op zaterdag 1 juli vertrekt bij de basisschool in de Schoolstraat een stoet onder leiding van Koninklijke Fanfare De Eendracht. “Na het officiële gedeelte geven onder andere de fanfare en jachthoorn-groep Waldo nog een concert op de trappen van de kerk”, luidt het. “De verenigingen bieden, financieel gesteund door een aantal partners, een drankje aan tussen 15 en 18u. De handelaars zorgen voor een hapje. Voor kinderen is er randanimatie geregeld. ’s Avonds is er een kroegentocht met optredens in de verschillende omliggende cafés.”