Knip van Leien is financiële strop voor winkeliers

Een week na de knip van de Leien blijkt dat winkeliers en zelfstandigen in de Antwerpse binnenstad al klappen incasseren. Er is zelfs sprake van een omzetdaling tot 80%. Schepen Koen Kennis lanceert twee campagnes: één om Nederlandse shoppers met de trein naar Antwerpen te laten reizen, en één vlak voor de start van de zomerkoopjes.

Roger van Damme van sterrenrestaurant Het Gebaar slaakte zondag een noodkreet voor duidelijke communicatie. Geen sloganeske oproep, want hij rekende voor dat de omzet van zijn zaak met 30% was gedaald. “Als dat bij mij zo veel is, gebeurt dat bij anderen ook”, zei hij stellig. Hij kreeg gelijk, want ook op de Wapper en zelfs op de zaterdagmarkt waren er gelijkluidende alarmerende berichten.

Veel winkeliers en andere zelfstandigen hekelen het gebrek aan communicatie van de overheid. Ze vragen een straffe reactie op de negatieve (file)berichten van vorige week. Tegelijk verzekeren handelaars ons dat ze zelf via sociale media alles in het werk zullen stellen om een positief beeld van de stad op te hangen. “Antwerpen heeft internationaal naam gemaakt als shoppingstad, modestad, diamantstad en stad van erfgoed”, klinkt het. Unizo-voorzitter Nico Volckeryck waarschuwt voor doemscenario’s die deze faam ten gronde kunnen richten.

Schepen Koen Kennis (N-VA) verscherpt intussen de communicatie over de knip van de Leien. Hij stelt twee campagnes in het vooruitzicht: één gericht op Nederlandse shoppers en één voor de koopjes­jagers, want de zomersolden beginnen op 1 juli.