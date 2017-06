Buurtbewoners massaal aanwezig op protestpicknick tegen bomenkap: “We hebben ze nódig”

Antwerpen 2018 - Onder de schaduw van hun statige kastanjes verzamelden bewoners uit de Charlottalei en omstreken voor een picknick met een weerbarstig kantje. Want ze waren er niet voor de gezelligheid. De heraanleg van de Charlottalei brengt namelijk de kap van deze 55 reuzen met zich mee. “En dat vinden we verschrikkelijk.”

“Ik ben blij dat er protest op gang is gekomen”, zegt bewoonster Inge Cornil. “Ik vind het ongelooflijk erg dat dit groene dak weggaat en daarmee ook mijn tuingevoel in de stad. En het is niet dat we bij de heraanleg van de straat grote bomen in de plaats krijgen. We zullen genoegen moeten nemen met sprietjes van amper 6 meter hoog.”

Het zit de bewoners duidelijk hoog. “Tegen deze beslissing ingaan, is iets dat we gewoon moéten doen”, zegt drijvende kracht achter het protest Hiske Van den Wouwer verontwaardigd. “We begrijpen dat de straat heraangelegd moet worden, maar die bomen zijn een pak ouder dan wij. Waar halen we toch die pretentie vandaan om ze gewoon neer te halen?”

“Grote bomen zijn nu nodig”

Het is iets waar ook Daniël Werner niet bij kan. Volop stuurt hij berichten naar kennissen en vrienden uit de joodse gemeenschap om de petitie tegen de bomenkap te komen tekenen. Die teller staat op het moment van schrijven op 2.400 handtekeningen, en daar mogen na gisteren nog heel wat handtekeningen op papier worden bijgeteld. “Ik vind dit ronduit schandalig. Zelf woon ik in het huis van mijn grootmoeder, die hier na de oorlog is komen wonen. Onze familie heeft deze bomen zien opgroeien. Ik weet niet of dit protest veel zal uithalen. Maar het is het proberen waard”, zucht hij.

“Wie niet waagt, niet wint”, zegt mede-organisatrice Kristien Dirkx. “Deze bomen doen heel veel voor ons. Ze zuiveren onze lucht. De jonge bomen die in de plaats komen, zullen datzelfde effect pas binnen twintig jaar teweegbrengen. Tegen dan hoop ik dat er al veel minder verkeer door onze stad rijdt en dat de auto’s een pak groener zullen zijn. We hebben onze grote bomen nù nodig, niet binnen twintig jaar. Wat we dus willen is dat de plannen voor de heraanleg van onze straat worden herbekeken en dat alle methodes worden onderzocht die de wortels van deze bomen niet schaden”, zegt ze.

“Ze laten staan is onmogelijk”

Want dat is waar het schoentje knelt. “Het probleem is stabiliteit”, legt districtsschepen van Leefmilieu Tom Van den Borne (Groen) uit. “Dertig jaar geleden is er hard gesnoeid op de zware zijtakken van de kastanjes en zijn die beginnen inrotten. Uit een externe studie blijkt dat de bomen een heraanleg enkel overleven als we uit de wortelzone blijven, maar dat lukt onmogelijk. En verplaatsen, dat overleven ze ook niet meer.” Het lijkt er dus op dat de bewoners zich moeten voorbereiden op het pijnlijke verdwijnen van hun kastanjes. “Zoals het er nu uitziet, staat de kap gepland voor september. Maar ik begrijp dat de bewoners hier zo emotioneel op reageren. Er wordt te veel onnodig gekapt in onze stad.”