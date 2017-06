Antwerp hervat vandaag trainingen in Wommelgem

Deurne - Nieuwe coach of niet, Antwerp vat vandaag zijn voorbereiding aan. Niet op de Bosuil, daar worden hoofdterrein en oefenvelden ingezaaid. Plaats van afspraak isHet Scheersel in Wommelgem, op de velden naast Ternesse, waar ook scheidsrechters worden opgeleid.

De Antwerp-spelers worden om 13.30 uur in Wommelgem verwacht, waarna interne afspraken en kledijverdeling volgen. Omdat er nog geen nieuwe coach, zal allicht kampioenenmaker Wim De Decker, die nog tot eind juni contractueel vastligt, de honneurs op training waarnemen. Het is onduidelijk waar en wanneer de medische tests plaatsvinden. De Great Old mag dan wel naar 1A gepromoveerd zijn, door al zo vroeg zeker te zijn van die stap hogerop, liggen de spelers al enkele maanden relatief stil. Dus moet Antwerp nu echt werk maken van de noodzakelijke trainingsarbeid.

Peter Maes blijft een (top)kandidaat als coach, maar het zou ook kunnen dat Wim De Decker alsnog gewoon zijn contract verlengt. De Waaslander, eerder gelinkt aan ‘zijn’ Waasland Beveren, is enorm graag op de Bosuil, maar wil wel heel wat zaken anders – nog professioneler - zien als hij zou blijven.

In principe draven alle nog onder contract liggende spelers op. Ook Nico Binst, die op interesse van enkele clubs uit 1B of lager kan rekenen. Zelfs Alexander Corryn, de huurling van KV Mechelen, tekent straks present. De linksachter, die een goede tweedeseizoenshelft speelde bij Antwerp, mag weg bij Malinwa. Corryn heeft het naar zijn zin op de Bosuil en heeft al gesprekken gevoerd met het clubbestuur over een verlengd verblijf.

Het is zeker ook uitkijken naar de fitheid bij Björn Vleminckx na zijn revalidatie. De blonde spits kende lastige maanden door aanhoudende knieproblemen, maar profiteerde van het vroege seizoenseinde om weer topfit te raken.

Antwerp mag straks dan al als eerste club uit 1A (de voorbereiding op) het seizoen op gang trappen, één zaak staat als een paal boven water: op de Bosuil ligt andermaal nog héél veel werk op de plank. Achter de schermen zitten Patrick Decuyper en co allesbehalve stil, maar nog een coach (en zijn gevolg?) én heel wat spelers naar Deurne-Noord halen, het wordt een huzarenstukje. Al zijn ze op de Bosuil wel een en ander gewoon.