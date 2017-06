Berbers betogen tegen repressie in Marokko

De Marokkaanse gemeenschap van Antwerpen is zondag massaal op straat gekomen om te protesteren tegen de mensenrechtenschendingen in het Rifgebied, in het noorden van Marokko.

De solidariteitsmars lokte volgens het organiserende Mohsin ­Fikri-comité ongeveer drieduizend manifestanten naar Antwerpen-Noord. De optocht begon in de Lange Stuivenbergstraat en trok via de Pothoekstraat in de richting van de Kerkstraat, waar de betogers halt hielden bij het kantoor van Amnesty International.

“We zijn heel erg bezorgd om de situatie in het Rifgebergte, waar de Marokkaanse regering zeer hard optreedt tegen de burgerbeweging. Er zijn honderden mensen gevangengezet en honderden anderen moeten naar Casablanca voor verhoor”, zegt Mohamed El Majjoudi van het comité Mohsin Fikri. “Met deze actie willen we de aandacht trekken van ngo’s als Amnesty International en van de Belgische regering, zodat er druk kan uitgeoefend worden op de Marokkaanse regering om de mensenrechten te respecteren.”

Mohsin Fikri, naar wie het comité werd vernoemd, was een visverkoper die om het leven kwam nadat hij vis die in beslag genomen was terug uit een vuilniswagen had proberen te halen. Hij werd het symbool van de strijd van de Amazigh, de Berbers, tegen de overheid. Zijn dood en de rechtszaak die erop volgde, veroorzaakten grote betogingen in steden als Al Hoceima, die door de Marokkaanse politie met veel geweld werden neergeslagen.