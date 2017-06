Opnieuw kinderlokker(s) in Zandhoven: twee mannen belagen 9-jarig meisje

Voor de tweede keer in korte tijd heeft een onbekende in Zandhoven een kind naar zijn auto proberen te lokken. Zondag gebeurde het in deelgemeente Pulle, vlak bij Grobbendonk.

Deze keer is er sprake van twee mannen in plaats van één. De verdachten verplaatsten zich net als bij de eerdere poging opnieuw in een grijs voertuig, maar volgens de beschrijving van het kind ging het deze keer om een gewone personenwagen en niet om een bestelwagen zoals donderdag.

Luna, die volgende week 9 wordt, fietste zondag rond 15 uur met haar tweelingbroer en een vriendje van 7 jaar over de ­Dennenlaan in Pulle. De jongens hadden een voorsprong. Opeens merkten ze dat ze gevolgd ­werden door een grijze auto die vanuit de Grensstraat kwam aan Eisterlee (Grobbendonk), waar de bossen van Pidpa liggen.

De twee mannen van rond de dertig, een met blond haar en een van het Noord-Afrikaanse type, riepen eerst meerdere keren “kom, kom” naar de jongens. Toen die doorreden, staken de mannen hun middelvinger op en riepen luid “fuck you”. Vervolgens lieten ze Luna stoppen en maanden haar aan om mee te komen.

“Luna heeft toen een heel goeie reflex gehad”, zegt haar mama. “Ze is direct op haar broer beginnen te roepen die vooruit reed, is op haar fiets gesprongen en naar haar grootmoeder gereden. Die woont even verderop in de buurt van hengelsportwinkel Buys. Komt het omdat ze de zelfverdedigingskunst Hapkido volgt dat ze zo assertief was?”

Het meisje was erg overstuur. “Ik heb het noodnummer gebeld en enkele minuten later was de politie van de zone Zara er al om de verklaringen van de kinderen op te nemen. De politie heeft ook slachtofferhulp aangeboden”, vertelt de vader van Luna.

De melding dat er een kinderlokker gezien was, raakte ook deze keer verspreid via het Buurt Informatie Netwerk (BIN), net als ­donderdag toen een 12-jarig meisje ’s morgens in Zandhoven werd lastiggevallen door een verdachte met een opvallende kuittattoo. Het bericht werd gedeeld op sociale media. Het meisje kon niet zeggen of een van de verdachten ook ditmaal een opvallende tatoeage op zijn kuit had.