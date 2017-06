Politie rukt uit voor ‘ernstige schermutseling’ aan IJzerenveld

Sint-Katelijne-Waver / Mechelen - In het IJzerenveld, op de grens met Sint-Katelijne-Waver en Mechelen, vond in de nacht van zaterdag op zondag een incident plaats waarbij zeker een persoon ernstig gekwetst geraakte.

Een buurtbewoonster van IJzerenveld vertrok zondag omstreeks 7 uur voor een ochtendwandeling in de buurt. “Wat ik toen zag, was surreëel. Mijn hond volgde letterlijk een bloedspoor”, vertelt ze anoniem. “Het moet een erg gewelddadig voorval geweest zijn. Aan de hoeveelheid bloed te zien, zou ik er niet van schrikken mocht er een slagaderlijke bloeding mee gepaard gegaan zijn.”

Volgens de bewoonster ging met de interventie een aanzienlijke ontplooiing van hulpdiensten gepaard. Mogelijk was de situatie volgens haar ontstaan in de Schorsemolenstraat. De interventie werd geleid door de politiezone Bodukap. De collega’s van zone Mechelen-Willebroek werden even gevraagd voor bijstand. Het parket was zondagavond niet op de hoogte van de feiten. Wat er exact gebeurd is, of wat er aan de basis lag van het voorval, is voorlopig nog niet duidelijk.