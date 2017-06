Broers Brownlee domineren opnieuw in Leeds, Christophe De Keyser 22e

De Brit Alistair Brownlee heeft zondag de triatlon van Leeds gewonnen, de vijfde van negen manches in de World Triathlon Series (WTS). Net als vorig jaar toonde hij zich in zijn geboortestad sterker dan zijn jongere broer Jonathan. Alistair Brownlee legde de 1,5 kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen af in 1u46:51. De Spanjaard Fernando Alarza eindigde als derde en blijft zo aan de leiding in het algemene klassement.

De broers Brownlee namen de wedstrijd meteen in handen na het zwemmen en bouwden in het fietsgedeelte hun voorsprong uit tot meer dan een minuut. In het lopen liet Alistair, de olympische kampioen van Rio, Jonathan op vier kilometer van het einde aan zijn lot over. Hij boekte zo zijn eerste succes van het seizoen in de WTS.

Aan Belgische zijde toonde Christophe De Keyser zich de beste triatleet met de 22e plaats in een tijd van 1u51:37. De Keyser kwam als 34e uit het water en slaagde er vervolgens net niet in om de aansluiting te maken met een peloton van achtervolgers achter de ontketende Brownlee-broers. De 24-jarige Brabander liep wel een sterke tien kilometer (33:36) en kwam zo als 22e over de eindmeet. Peter Denteneer eindigde als 26e (1u52:16) en Simon De Cuyper als 35e (1u54:07).

Bij de vrouwen ging de overwinning naar Flora Duffy uit de Bermuda’s. De 29-jarige Duffy kwam na 1u57:02 over de meet en ging zo met 1:30 de Amerikaanse Taylor Spivey en met 2:34 de Italiaanse Alice Betto vooraf.

De volgende manche in de WTS staat op 15 en 16 juli in het Duitse Hamburg geprogrammeerd.