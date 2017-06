“Laten we de negatieve communicatie over de knip in de Leien nu alsjeblieft eens omzetten in een positief verhaal”, zei chef Roger van Damme zondagochtend in Wakker op Zondag op ATV. Zijn oproep werd niet alleen ingegeven door optimisme, ook door wanhoop. De inkomsten van de Antwerpse horeca liepen de voorbije week volgens Van Damme met ongeveer 30% terug. En ook veel winkeliers hebben veel minder klanten over de vloer gehad. Dat kan niet blijven duren. Van Damme heeft gelijk. Laten we positief blijven. We laten deze stad toch niet wegkwijnen door een paar bouwputten en afgesloten straten!

Natuurlijk niet, maar er zijn nog voor de werkzaamheden van start gingen een paar dingen gebeurd die het moeilijk maakten om positief te zijn. Om te beginnen zijn er niet alleen de werken aan de Leien, maar is zowat de hele stad opgebroken. We zijn een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen en twee jaar voor nationale en regionale verkiezingen. Traditiegetrouw wordt er dan overal aan de wegen gewerkt. Ook in Antwerpen. Er is van in het begin te weinig coördinatie geweest tussen de verschillende opdrachtgevers. Slim naar Antwerpen, het paradepaardje in de positieve communicatie over de werkzaamheden, kwam dan ook nog eens onder vuur te liggen omdat de site niet op de hoogte bleek van een aantal werken en omleidingen. En dan was er de ongelooflijke blunder van De Lijn om twee weken voor de Leien zouden worden afgesloten te laten weten dat trams en bussen vanaf 1 juni volgens de zomerregeling zouden gaan rijden. Het mogelijke positieve verhaal ‘kom met het openbaar vervoer’ kreeg daarmee ook een serieuze knauw. Onder andere door die fouten zijn we in dit negatieve verhaal terechtgekomen.

Dat ombuigen tot iets positiefs is aartsmoeilijk, maar absoluut noodzakelijk. Het goede nieuws is alvast dat het stadsbestuur nog een paar grote campagnes aankondigt om mensen naar de stad te lokken. Ook ziet het ernaar uit dat de terugval van het aantal bezoekers niet zal blijven duren. Na enkele weken zullen veel mensen hun normale gedrag weer opnemen of hebben ze zich aangepast aan de nieuwe situatie. Dat blijkt uit onderzoek bij soortgelijke werkzaamheden in andere steden. En intussen is op Slim naar Antwerpen al een flink aantal omleidingsroutes aangepast. Dat was ook noodzakelijk. Het stadsbestuur heeft genoeg fouten gemaakt, het zal nu constant moeten waken, bijsturen en communiceren. Het kan zich geen enkele fout meer veroorloven.

En voor de rest zal de creativiteit van de Antwerpenaar haar werk moeten doen. Middenstanders en organisatoren zullen zichzelf in de kijker moeten zetten, hun zaak en de stad moeten promoten met hart en ziel. En bezoekers zullen creatief moeten zijn in het bedenken van manieren om in de stad te geraken. Na de slechte start zit er nu niets anders op dan ons lot in eigen handen te nemen.