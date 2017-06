Boechout - Arbeidszorg ’t Karwei vierde zondag zijn dertigjarig bestaan met een open dag.

“Van wafels bakken en confituur maken met vrijwilligers zijn we uitgegroeid tot een volwaardig arbeidszorgcentrum”, vertellen Jorinde Janssen (rechts) en Magali Di Luna van ’t Karwei. Ook de rol van de begeleiders is gedurende die dertig jaar geëvolueerd. “Het accent is verplaatst naar coaching van en samenwerking met de medewerkers”, vindt het duo.