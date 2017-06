“Feministisch statement” van Amber Rose blijkt te heet voor Instagram

Amerikaans model en socialite Amber Rose heeft met een heel pikante foto een statement willen maken. Op de foto van de socialite zonder het onderstuk van haar bikini, is te zien dat ze haar schaamhaar de vrije loop laat. Zo wil ze naar eigen zeggen de aandacht te vestigen op het feit dat vrouwen zich te vaak verplicht voelen om dat te scheren of trimmen. Ook wil ze op die manier de aandacht vestigen op de komende slutwalk. Instagram verwijderde prompt de foto, maar dat deerde de socialite niet.

“When IG deletes ur fire ass feminist post but you really don’t give a fuck because everyone picked it up already”, klinkt het op Instagram.

De post kaderde in een provocerende social media-campagne voor de jaarlijkse ‘Slutwalk’ die Rose organiseert. Het event heeft naar eigen zeggen als doel om “bewustwording om seksuele onrechtvaardigheid en genderongelijkheid aan te kaarten” te vergroten en tevens “het paradigma van verkrachtingscultuur” aan te vechten.

Foto: Amber Rose

Eén van de thema’s dit jaar is de druk die vele vrouwen voelen om hun schaamhaar volledig af te scheren of om het trimmen. Veel te vaak denken vrouwen dat het zo hoort of dat dat ze aantrekkelijker maakt. Rose wou dus met die foto van haar bush daar de aandacht op vestigen.

Navolging

Natuurlijk werd de foto snel van Instagram verwijderd omdat deze de regels van de site breekt, maar al snel ging de post als een lopend vuurtje rond en begonnen andere gebruikers ‘odes’ aan het beeld te maken.

A post shared by Amber Rose (@amberrose) on Jun 10, 2017 at 2:07pm PDT

A post shared by Amber Rose (@amberrose) on Jun 10, 2017 at 2:06pm PDT

A post shared by Amber Rose (@amberrose) on Jun 10, 2017 at 4:20pm PDT

A post shared by Amber Rose (@amberrose) on Jun 10, 2017 at 2:12pm PDT