Victor Campenaerts rapt erop los met Halve Neuro: “Alles moet kapot op het Belgisch Kampioenschap”

Wielrenner Victor Campenaerts uit Wilrijk en de Antwerpse rapper Halve Neuro hebben de handen in elkaar geslagen. Voor het komende Belgisch Kampioenschap wielrennen, dat op 25 juni plaatsvindt in Antwerpen, stampten ze samen een rap uit de grond. “Breng die trui terug naar onze stad”, klinkt het.

Campenaerts werd onlangs voorpaginanieuws nadat hij in de Giro tijdens een tijdrit Carlien Cavens met een boodschap op zijn borst had uitgevraagd. Cavens ging in op zijn vraag, maar de date leverde geen relatie op.

De jonge wielrenner richt nu zijn pijlen op het Belgisch kampioen wegwielrennen, dat op 25 juni in Antwerpen plaatsvindt. Om zijn woorden kracht bij te zetten, lanceerde Campenaerts zondag een filmpje waarin hij een rap heeft verzonnen met de Antwerpse hiphopper Halve Neuro. Tot groot jolijt van collega’s Edward Theuns en Zico Waeytens.