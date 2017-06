Ook Fabio Capello gaat aan de slag in China

De Italiaan Fabio Capello is zondag aangesteld als de nieuwe trainer van Jiangsu Suning, één van de rijkste Chinese clubs. De 70-jarige oefenmeester zat zonder werk sinds hij in 2015 ontslagen werd als bondscoach van Rusland.

“Fabio Capello gaat zeker hoogstaande ideeën en methodes meebrengen om onze club en het voetbal in China naar een hoger niveau te brengen”, verklaarde de club uit Nanking in een communiqué. De Chinese media maken melding van een contract van achttien maanden voor Capello en een jaarloon van tien miljoen euro.

Jiangsu Suning rekent op Capello om de club opnieuw op de rails te krijgen na de vroegtijdige uitschakeling in de achtste finales van de Aziatische Champions League en een teleurstellende vijftiende en voorlaatste plaats in de Chinese competitie na twaalf speeldagen. Die resultaten passen niet bij de hoge ambities van de club die geleid wordt door Suning Group, een Chinese gigant in de retailindustrie en sinds vorig jaar ook hoofdeigenaar van het Italiaanse Inter Milaan.

Capello stond eerder al aan het roer van onder andere AC Milan, AS Roma, Juventus en Real Madrid. Bij die clubs was hij goed voor vijf Italiaanse landstitels (vier bij AC Milan en een bij AS Roma), twee Spaanse landstitels (bij Real Madrid) en één keer de Champions League (in 1994 met AC Milan). Als bondscoach leidde hij Engeland (2008-2012) en Rusland (2012-2015).

Bij Jiangsu Suning zijn de de Brazilianen Ramires (ex-Chelsea) en Alex Teixeira (ex-Shaktar Donetsk) de bekendste spelers.