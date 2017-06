Nadal reageert emotioneel na historische prestatie: “Ik kan dit niet beschrijven”

Gravelkoning Rafael Nadal (ATP 4) was zichtbaar ontroerd na zijn tiende eindzege op Roland Garros. De 31-jarige Spanjaard haalde het zondag in de finale in Parijs met 6-2, 6-3 en 6-1 van de Zwitser Stan Wawrinka (ATP 3) en schreef geschiedenis met ‘La Decima’.

“Deze overwinning is ongelooflijk”, klonk het bij de Spanjaard. “Dat ik hier voor de tiende keer win, is bijzonder speciaal voor me. Ik ben heel emotioneel, en nu wordt het zelfs erger. Ik probeer altijd en overal mijn beste tennis te spelen.”

Nadal zit nu aan een indrukwekkende balans van 79 overwinningen en amper twee nederlagen op het Parijse gravel. “Ik heb een speciaal gevoel in Parijs, het is onmogelijk om dat te beschrijven. Ik kan dit toernooi echt niet met een ander vergelijken, dit is het belangrijkste event in mijn carrière.”

Nadal laat Pete Sampras achter zich

Voor Nadal is het al zijn vijftiende grandslamzege, zijn tiende overwinning op Roland Garros uit zijn carrière. De Spaanse gravelkoning won de Open Franse kampioenschappen eerder tussen 2005 en 2008 en tussen 2010 en 2014. Vorig jaar strandde hij in de derde ronde in Parijs. Voorts schreef hij ook al twee keer Wimbledon op zijn palmares, twee keer de US Open en één keer de Australian Open. Met vijftien zeges in een grandslamtoernooi laat Nadal nu de Amerikaan Pete Sampras (14) achter zich. Enkel Roger Federer (18 zeges) doet nog beter).

LEES HET VERSLAG HIER.

Enkel Bjorn Borg deed beter op Roland Garros

Nadal zit nu al aan 79 gewonnen wedstrijden op het Parijse gravel. Hij verloor slechts twee wedstrijden aan de Porte d’Auteuil, in 2009 in de vierde ronde tegen de Zweed Robin Soderling en in 2015 in de kwartfinales tegen Novak Djokovic. In 2016 moest Nadal geblesseerd afhaken voor zijn derderondepartij tegen zijn landgenoot Marcel Granollers, dat duel telt dus niet als nederlaag.

Gravelkoning Nadal pakte zondag met groots machtsvertoon ‘La Decima’ in de Franse hoofdstad. Hij verloor geen enkele set en moest in totaal slechts 35 spelletjes inleveren. Enkel Bjorn Borg deed beter, in 1978 verloor de Zweed op Roland Garros 32 games.

Foto: AP

Foto: AFP

Foto: AFP