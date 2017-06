Porte haalt uit naar Froome en co.: “Andere renners zagen me liever verliezen”

Richie Porte zag de eindzege in de Dauphiné op de slotdag door de neus geboord. De Australiër van BMC werd van bij de start bestookt met aanvallen en finishte uiteindelijk als tweede. “Ik ben ontgoocheld dat ik naast de eindzege grijp met zo’n kleine marge, maar ik onthoud dat ik op de goede weg ben richting de Tour”, liet Porte na afloop optekenen.

Fuglsang pakt de eindzege dankzij de bonificatieseconden op het eind. “Jakob was sterk”, aldus Porte. “Alle lof voor hem, maar vandaag was gewoon een zware dag, van bij kilometer nul. Enkele renners zagen me duidelijk liever verliezen dan winnen. En dan stel ik aan het einde van de rit vast dat zij zelfs geen podium rijden.” Een kleine steek naar Froome, die ondanks zijn verwoede aanvalspogingen alsnog na Porte eindigde en net van het podium duikelde.

Porte zat al snel geïsoleerd in de wedstrijd en moest alleen optornen tegen enkele sterke blokken. “Ik had al vroeg geen ploegmaten meer”, erkende hij zelf ook. “Ik had er nochtans wel een paar kunnen gebruiken op het eind, want het was ik tegen de rest. Maar goed, deze etappe en hoe er gereden werd vergeet ik niet. Ik neem dat met me mee in de Ronde van Frankrijk. Uit deze Dauphiné kan ik vertrouwen tanken. Het had leuk geweest om de eindzege te grijpen, maar deze prestatie toonde aan dat de conditie goed is.”