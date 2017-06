Wout van Aert bezorgt Vérandas Willems-Crelan eerste zege van het seizoen

De nul is weg voor Vérandas Willems-Crelan. De Belgische procontinentale wielerploeg heeft zijn eerste zege van het seizoen beet. Met dank aan veldrijder Wout van Aert die zondag de Ronde van Limburg won.

Na amper 20 kilometer koers kozen Kenneth Vanbilsen, Diether Sweeck, Corné van Kessel en Rob Ruijgh het hazenpad. Zij kregen wat verderop het gezelschap van Guillaume Bonnafond, Brian van Goethem en Steven Tronet. Na 60 kilometer wedstrijd telden de zeven een voorsprong van anderhalve minuut op het peloton, waarin vooral de renners van Wanty-Groupe Gobert het tempo bepaalden. Voor Diether Sweeck ging het plotseling allemaal te snel en hij moest zijn metgezellen laten rijden. Met nog 40 kilometer voor de boeg werd de rest ook tot de orde geroepen en zo begon een compact peloton aan de drie plaatselijke ronden van elk 11 kilometer.

Dat was het sein voor Wout van Aert, Dorian Godon, Gianni Vermeersch, Jim Aernouts, Wim Reynaerts, Kevyn Ista, Benjamin Thomas en Etienne van Empel om te versnellen. Voor Van Aert ging het nog allemaal te traag en op 13 kilometer van de finish zette hij een splijtende demarrage op.

Nog voor het ingaan van de slotronde was Van Aert er evenwel aan voor de moeite. De kopgroep werd verder uitgedund en Van Aert, Godon, Vermeersch, Thomas en Van Empel trokken de finale in. De rest kwam onherroepelijk te laat. In de daaropvolgende sprint met vijf nam Van Aert de maat van iedereen. Hij volgt daarmee Timothy Dupont op als laureaat van deze eendagskoers.