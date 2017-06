"We knoopten onze schorten aan elkaar tot grote ergernis van juffrouw Basteleer"

Kalmthout / Wuustwezel - In het Schalienhuis in Loenhout ontmoette tien klasgenoten elkaar al voor de 25ste keer. Ieder jaar opnieuw komen ze samen om oude herinneringen op te halen. De 85-plussers zijn niet meer van de jongste maar dat zijn ze in ieder geval nog wel van hart.

De tien overgebleven oud-leerlingen van de Landbouwhuishoudschool in Achterbroek lachen nog graag om alle fratsen die ze in hun jonge schoojaren hebben uitgestoken.

"We waren 14 en 15 jaar en de oorlog was gedaan", zegt Julia Van Loon (86). "We kregen les in landbouw, hoenderteelt, leerden koken, naaien en zelfs bloemschikken. En net zoals alle pubers probeerden wij ook wel eens uit hoe ver we konden gaan met het uitdagen van de nonnetjes en juffrouwen. Het waren meestal onschuldige grappen, maar niet iedereen kon erom lachen. Zo bonden we al onze schorten een keer aan elkaar. Dat was dolle pret, maar de strenge juffrouw Basteleer kon er niet mee lachen."

Zo lang ze kunnen zijn de dames nog van plan om hun jaarlijkse bijeenkomsten verder te zetten. Onder het genot van een etentje komen alle herinneringen vanzelf weer naar boven.

Op de foto in willekeurige volgorde:

Maria Willemen (85), Carlien Koninckx (85), Ida Van Gool (85), Louisa Van Aert (86), Wiske Van Tichelen(85), Maria Stevens (85), Maria Van Looveren (87), Vica Kockx (86), Jeanne Beyers (86) en Julia Van Loon (86).