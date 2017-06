Alex Marquez (Kalex) zegeviert in Moto2, Xavier Siméon is 21ste in Catalonië

De Spaanse motorpiloot Alex Marquez (Kalex) heeft zondag de Grote Prijs van Catalonië in de Moto2-categorie gewonnen. Op het circuit van Montmelo nabij Barcelona was hij in deze zevende WK-manche de beste voor de Italiaan Mattia Pasini (Kalex), tweede op 3.525, en de Zwitser Thomas Lüthi (Kalex), derde op 4.452.