Roland Garros breekt toeschouwersrecord

Roland Garros sluit zondag zijn 116e editie af met een nieuw toeschouwersrecord. Dat bevestigde Bernard Giudicelli, de voorzitter van de Franse Tennisfederatie. “We hadden dit jaar 472.000 toeschouwers over 15 dagen”, bevestigde Giudicelli. “Dat waren er vorig jaar 450.000.”

Net als vorig jaar breekt het Franse grandslamtoernooi zo haar eigen toeschouwersrecord. Dat was ook in de kwalificaties overigens al het geval. “We verkochten voor de kwalificaties meer dan 21.000 tickets, eveneens een record”, stelt Giudicelli. “Dat er vorig jaar veel regen gevallen is en het dit jaar prachtig weer was, heeft zeker meegespeeld in het scherp zetten van die records.”

Op tv keken 31 miljoen Fransen op z’n minst één minuut van Roland Garros. Het Franse onderonsje in de vierde ronde tussen Alize Cornet en Caroline Garcia was de best bekeken partij met 3,4 miljoen kijkers.