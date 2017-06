Engeland klopt Venezuela en pakt wereldtitel voetbal U20

Engeland heeft zich zondag tot wereldkampioen voetbal onder twintig jaar gekroond. Het haalde het in de finale van het WK U20 in het Zuid-Koreaanse Suwon met 1-0 van het verrassende Venezuela en pakte zijn allereerste wereldtitel bij de U20.

Everton-spits Dominic Calvert-Lewin zette de Young Three Lions in de 35e minuut op voorsprong in het Suwon World Cup Stadium. Diep in de tweede helft kreeg toernooirevelatie Venezuela dé kans op de gelijkmaker, maar Adalberto Penaranda trapte zijn strafschop op de Engelse doelman Freddie Woodman. Het bleef 1-0, Engeland mocht juichen.

Eerder op de dag verzekerde Italië zich van het brons door in de kleine finale na strafschoppen de maat te nemen van Uruguay. In de reguliere speeltijd werd er niet gescoord, in de strafschoppenreeks toonden de Italianen zich het sterkst (4-1).

Engeland volgt op de erelijst Servië op, dat zich in 2015 in Nieuw-Zeeland tot wereldkampioen kroonde.

Foto: AFP

Foto: AFP