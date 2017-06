Ticketverkoop Zomer van Antwerpen loopt als een trein: online problemen opgelost

Antwerpen - De ticketverkoop voor de Zomer van Antwerpen loopt als een trein. Er zijn al meer dan 38.700 tickets de deur uit. De website van de Zomer van Antwerpen had het wel even moeilijk om het groot aantal bezoekers de baas te kunnen.

De ticketverkoop van Zomer van Antwerpen ging zaterdag van start. Voor het eerst vindt er geen ticketverkoop meer plaats in de Zomerfabriek, maar kunnen tickets meteen telefonisch en online besteld worden.

De telefonische verkoop verliep technisch vlekkeloos, maar op de website waren er zaterdagmorgen even technische problemen. “Hoewel we ons best hadden gedaan om zoveel mogelijk mensen op de website aan te kunnen, hadden we online veel meer bezoekers dan verwacht die tegelijk aan het bestellen waren”, klinkt het bij de organisatie.

Na een uurtje waren de problemen opgelost en ook zondag kunnen er vlot tickets besteld worden. Ondertussen zijn er al meer dan 38.700 van de in totaal 65.700 beschikbare tickets de deur uit.

“We willen wel graag nog iets meegeven aan de bellers: als je telefonisch wil bestellen op 078 05 40 50 en de lijnen zijn bezet, hoor je een bericht. Dat is geen voicemail, maar een servicebericht, dus om alle verwarring te vermijden: je betaalt daar niet voor. Je betaalt de kost aan zonaal tarief enkel als je een van onze telefonisten aan de lijn krijgt.”

Meer info over het programma van Zomer van Antwerpen en de ticketverkoop vindt u op www.zva.be.